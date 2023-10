Titanic - Le livre de cuisine officiel

Préparez une réception digne des plus belles soirées à bord du RMS Titanic ! Entrées éblouissantes, plats inoubliables, desserts et cocktails : retrouvez 40 recettes inspirées des menus du paquebot de légende. Ce livre renferme également tout ce qu'il faut savoir pour organiser une soirée selon les coutumes de l'époque, ainsi que des citations et photos du film de James Cameron. Au fil des recettes, découvrez des anecdotes surprenantes sur l'histoire de ce navire tristement célèbre et de ses passagers.