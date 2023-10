La dernière chasse de Kraven - Edition limitée

Kraven le Chasseur a traqué et tué toutes les bêtes qui existent, mais une créature lui a toujours échappé : Spider-Man ! Obsédé par son ennemi juré, Kraven a imaginé le plan parfait qui lui permettra de le battre, de l'enterrer... et de prendre sa place ! Nous vous proposons dans un format inédit l'une des sagas les plus marquantes de Spider-Man, alors qu'un film sur Kraven le Chasseur arrive sur nos écrans de cinéma. Cet immense album ne se contente pas de recueillir la saga d'origine, puisqu'il contient aussi les débuts du personnage et la suite de la saga, imaginée par les mêmes auteurs, ainsi que d'autres surprises !