Ma valisette à histoires Petit Ours Brun

Une jolie valisette pour emmener ses livres partout, contenant 6 histoires Petit Ours Brun : -Petit Ours Brun aime sa maman -Petit Ours Brun cuisine avec son papa -Petit Ours Brun sur le pot -Petit Ours Brun fait du vélo -Petit Ours Brun joue dans la neige -Petit Ours Brun dit non 6 histoires incontournables de Petit Ours Brun qui accompagneront les tout-petits dans leurs découvertes et leurs émotions !