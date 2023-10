Le Chat du Kimono T04 Le Goût du Japon

Au terme de ses récentes aventures écossaises et du pari culinaire qu'elle a remporté, Alice Barnes décide de partir pour le Japon, en quête des origines du kimono magique orné de chats facétieux... Là-bas, elle découvre qu'il n'y a pas un, mais bien trois de ces kimonos magiques ! Décidée à s'en emparer, la jeune femme fait route vers un lieu mystérieux, appelé le " monde à l'envers " . Mais découvrir l'origine des kimonos n'est pas sans conséquences et mettre la main dessus a un prix... Victor Neville, toujours hanté par ses angoisses et privé de ses facultés gustatives, fait lui aussi route vers le pays du soleil levant. Dans ce dernier chapitre de sa série culte, Nancy Pena propose un retour aux sources et nous embarque pour le Japon de l'ère Meiji, qui s'ouvre à cette époque au reste du monde. Faisant atteindre des sommets graphiques à son univers teinté de poésie et d'onirisme, de gravures victoriennes et de japonisme, elle dépeint une société tiraillée entre ses traditions, ses mythes ancestraux et la modernité à l'occidentale qu'elle découvre. La conclusion d'une série inclassable, aussi fascinante que poétique...