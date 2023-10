Frigobloc Mensuel 2024 spécial Horoscope (de janv. à dec. 2024)

FRIGOBLOC©, LE VRAI, L'ORIGINAL ! N°1 des ventes de calendriers familiaux ! Avec ce calendrier Frigobloc spécial Horoscope, qui tient parfaitement sur tous les modèles de frigos grâce à son maxi aimant, planifiez tout de janvier à décembre 2024 et découvrez chaque mois l'horoscope des 12 signes astrologiques. Avec en bonus : - Des fiches explicatives : le portrait des signes astrologiques, l'influence des planètes, les pouvoirs de la Lune, comprendre Mercure rétrograde... - Un bloc de liste de course - Des notes repositionnables - Le calendrier de toute l'année - Des fiches pratiques : l'emploi du temps, les règles de la famille, le tableau des missions, les anniversaires, les grands fêtes religieuses. Et toujours une qualité IRREPROCHABLE : maxi aimant (le + gros du marché ! ), colle super forte pour tenir les blocs, papier 160 grammes, support maxi solide et finitions soignées ! S'organiser n'a jamais été aussi simple !