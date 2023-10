Les dieux du campus - Tome 2

Entre Sander, joueur adulé de l'équipe de football américain et Jeremiah, hockeyeur star de la même université, les relations sont électriques et virent régulièrement à l'affrontement. Pourtant, quelques mois auparavant, tout semblait les destiner à devenir amis... Le mieux serait qu'ils s'ignorent, mais difficile d'y parvenir quand on fréquente les mêmes personnes. Plus encore quand on est irrémédiablement attiré par l'autre. Quand le destin décide de s'en mêler et que Jeremiah se retrouve à faire du bénévolat dans l'association fondée par Sander, la situation ne peut que devenir explosive. Parviendront-ils à apaiser le feu qui les consume de l'intérieur avant qu'il ne soit trop tard ?