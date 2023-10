Les éphémères (Tome 1). 1

Elevée par son père, agriculteur à Bell River, au coeur de l'Ontario, Franny Fox mène une vie morne d'adolescente mal dans sa peau. Alors que la bourgade est envahie de millions d'insectes, un drame surgit. Un malfrat en fuite abat par erreur un jeune camarade de Fran. Recherché, le criminel, également blessé, se réfugie dans la ferme familiale. Et alors qu'il se métamorphose physiquement, une curieuse amitié va pourtant naitre entre Fran et lui. Suivant au plus près le rythme de parution aux USA (la série débutera en juillet et paraitra en six fascicules sur un an), cette nouvelle mini-série ambitieuse de Jeff Lemire ravira ses amateurs et sera une merveilleuse porte d'entrée pour ceux qui ne le connaisse pas encore. Après le succès du Labyrinthe inachevé, Jeff Lemire, au sommet de son art, revient sur ses terres de prédilection, la campagne canadienne, l'enfance et le fantastique.