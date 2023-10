Quatre soeurs en Italie

Laure est à Rome avec sa classe et M. Fabian, son prof d'histoire-géo ! Logés en auberge de jeunesse, elle et ses camarades découvrent l'histoire du Forum, les secrets du Colisée et la magnificence du Vatican et de la Sixtine. Ce séjour culturel se termine par une surprise, l'arrivée inopinée de sa famille ! La famille Juin se lance alors sur les routes italiennes. Après Pompéi, les pentes du Vésuve et la fièvre de Naples, tout le monde saute dans un vaporetto pour sillonner le Grand Canal. Mais qui est cette inconnue à Venise que Laure et ses soeurs croisent sans arrêt ? En tout cas, le vol d'objets précieux mobilise les carabiniers...