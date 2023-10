Le livre des énigmes Hacked

Plongez dans les recoins les plus sombres d'Internet pour arrêter les rois du piratage informatique. Protégez vos données, déchiffrez les lignes de codes et évitez les pièges viraux. A l'aide de votre esprit de synthèse et de vos compétences digitales, trouvez la faille dans les logiciels. A vos neurones, prêts ? Partez ! Codez et décodez ces 100 énigmes et casse-tête en utilisant à bon escient toutes vos capacités mentales. Alors, pourrez-vous toutes les resoudre ?