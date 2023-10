Fun Science. 150 faits amusants qui viennent d'être découverts dans les plus grands laboratoires du monde

Saviez-vous que les plus beaux arcs-en-ciel se trouvent à Hawaï ? Que les rats se grattent toujours les yeux avec le pied droit ? Que les singes préfèrent les émissions de télé-réalité ? Chaque mois, la rédaction d'Epsiloon, le nouveau magazine d'actualité scientifique, sélectionne pour sa rubrique " Fun Facts " des travaux scientifiques inattendus, un peu décalés, qui peuvent sembler sans grand intérêt, et qui sont donc au final... très amusants. Voici une sélection de 100 fun facts qui démontrent que voir le monde à travers la science, c'est émouvant, c'est étonnant, et même, parfois, c'est drôle !