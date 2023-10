Coffret Initiation aux dés divinatoires

Une question sur votre travail, sur un voyage à prévoir, sur une relation amoureuse en devenir ? Issus d'une tradition séculaire de divination, les dés astrologiques sont là pour vous aider et guider vos choix en toute circonstance. Dans ce coffret d'initiation vous trouverez : -3 dés à 12 faces et leur pochette de transport : le dé des maisons, le dé des planètes et le dé des signes astrologiques. -Un tapis de lancer muni d'un astucieux système pour que les dés ne s'échappent pas. -Un jeu de 48 cartes pour poser les bonnes questions et interpréter facilement les tirages.