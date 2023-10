Vegan pour la vie. Le livre incontournable pour végétaliser son quotidien

Avec + de 250 recettes pour tous les moments de la journée, "Vegan pour la vie" est le livre référence en cuisine vegan ! La petite Okara partage dans cet ouvrage des plats vegan variés, riches en saveurs et inventifs. Avec des classiques revisités ou des recettes créatives plus originales, vous trouverez votre bonheur pour tous les moments de la journée et toutes vos envies. En plus des recettes, découvrez des pages de réflexions sur le mode de vie vegan et engagé, mais aussi des sujets plus légers comme des playlists à écouter en cuisinant, des tutos make-up ou encore quelques questions croustillantes de la communauté de La petite Okara. Le but de ce livre ? Vous accompagner en douceur, aussi bien en cuisine que dans la vie de tous les jours pour vous aider à déconstruire les clichés sur le véganisme. Car oui, on peut être vegan parce qu’on aime profiter de la vie !