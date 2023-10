Sota : state of the art. Une anthologie d'Art Numérique

Un must pour les amoureux d'artbooks ! State of the Art - A Digital Art Anthology réunit le travail de douze artistes numériques légendaires au sommet de leur art. De Star Wars à Madagascar en passant par Godzilla ou Dragons, ils ont tous travaillé pour des clients prestigieux : grands studios de cinéma, de jeux vidéo ou éditeurs renommés. Chacun des douze chapitres du livre est consacré à un artiste et se compose d'une page d'interview (en anglais) et de quinze à vingt pages d'illustrations en grand format. Réalisé en collaboration avec IAMAG, une plateforme dédiée à l'apprentissage et à la diffusion de l'art numérique, cet ouvrage est un must pour les collectionneurs d'artbooks !