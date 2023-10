Harley-Davidson, une légende américaine

Harley-Davidson, une marque emblématique et partie intégrante du patrimoine américain. 1903, Milwaukee dans le Wisconsin. William Harley et Arthur Davidson construisent leur première motocyclette. Plus de cent ans plus tard, ces motos sont visibles sur les routes du monde entier et fascinent toujours. Posséder une Harley-Davidson, ce n'est pas seulement être propriétaire d'un deux-roues mais plutôt appartenir à une histoire riche et complexe, celle de l'Amérique et son idéal de liberté et d'indépendance. Si les modèles de la marque sont si reconnaissables c'est grâce à leur son et à leur ligne, inimitables. A travers une approche historique, Pascal Szymezak évoque les époques clés de la marque et de ses créateurs ; ensuite il dresse le portrait précis et détaillé de plus de 50 modèles emblématiques. Les fiches techniques sont illustrées par des modélisations uniques de Marco de Fabianis Manferto, spécialiste du design industriel. Cette nouvelle édition est augmentée de quatre nouveaux modèles, illustrations de l'innovation de la marque légendaire tout en restant fidèle à ses origines.