Au secours, je suis dans un film de Noël !

Zoé aime l'esprit de Noël plus que tout : boules à neige, guirlandes lumineuses, sapin trapu, téléfilms... Plus il y en a, mieux c'est ! Et cette année, elle en a sacrément besoin. Ses parents sont partis en croisière sans elle et son petit ami a mis leur couple sur pause. Cependant, elle ne s'attendait pas à se retrouver - littéralement - de l'autre côté de l'écran. Prenez un bûcheron aussi bourru que sexy, une petite fille qui tient plus du lutin espiègle que d'une enfant, un sosie du vieux bonhomme en rouge. Saupoudrez le tout de magie. Voilà le parfait scénario de Noël. Parfait ? Enfin, presque...