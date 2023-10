Jésus est le personnage le plus connu de l'histoire universelle. Mais que sait-on de lui ? Qui était-il vraiment : un prophète, un réformateur juif, le Messie attendu par Israël ? Pensait-il être le Fils de Dieu ? Pour quelles raisons a-t-il été crucifié en l'an 33 de notre ère et à l'instigation de qui : Romains ou autorités juives de Jérusalem ? Utilisant les dernières découvertes archéologiques et les acquis de l'exégèse biblique, Jean-Christian Petitfils reconstitue le plus exactement possible cette vie du "Jésus de l'histoire" qui permet de mieux comprendre le "Christ de la foi" . Ce livre, destiné à un large public, est la version courte de l'ouvrage de référence du même auteur, paru en 2011. Mis en page et présenté sous forme de "récit graphique" par Vincent Ravalec, il a l'originalité d'être la première vie de Jésus illustrée par l'intelligence artificielle.