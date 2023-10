Un dinosaure par jour : 365 dinos à découvrir au fil de l'année

Plonge dans cet album calendrier fascinant qui recense toutes les incroyables créatures qui ont peuplé la planète pendant plus de 160 millions d'années. Quel dinosaure t'attend à la date de ton anniversaire ? Amuse-toi à cherchert TON dinosaure, ainsi que ceux de ta famille et de tes amis. Du fameux tyrannosaure féroce au gentil titanosaure géant, tu retrouveras toutes les espèces, des plus célèbres aux moins connues, pour devenir le plus grand spécialiste des dinosaures !