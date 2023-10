Cette vie que j'aime infiniment. Livre théâtre

Sur notre planète, il y a plusieurs saisons, une myriade de ciels et de mers, une multitude d'arbres et d'animaux. Et dans cette immensité, moi, ma plus grande joie, c'est de pouvoir admirer cette infinie beauté avec toi... Un regard poétique sur la splendeur du monde, une déclaration d'amour pleine de tendresse d'un parent à son enfant.