J'étais un enfant

"J'ai 8 ans. Le père Rémy Laurendeau arrive aujourd'hui du Gabon. Mon père va le chercher à l'aéroport de Roissy. Il est notre hôte pour plusieurs nuits. Nous dînons. Il dormira dans ma chambre, dotée d'un lit gigogne. Lui en bas, moi en haut. J'ai 42 ans. Je m'appelle Arnaud Gallais et j'ai été violé pendant mon enfance par un prêtre missionnaire et par deux de mes cousins. J'aurais pu en mourir. Aujourd'hui, mon histoire n'est plus uniquement la mienne. Elle est celle vécue par plus de 165000 enfants victimes de violences sexuelles en France. Mais il m'aura fallu des décennies de cheminement pour la décortiquer et la comprendre, envers et contre une mécanique familiale du silence. Ce livre se veut un témoignage combattif à la première personne et à double titre : en tant que victime et activiste".