Avengers. Les nuits de Wundagore

1958 : l'armée du Maître de l'Evolution emprisonne le maléfique dieu Chthon dans le Mont Wundagore. Libéré quarante plus tard, c'est au tour de Captain America, Iron Man, Miss Marvel et leurs coéquipiers, de renouveler la prouesse en le neutralisant à nouveau. Mais pour y parvenir, tous les Avengers doivent être solidaires, il ne faudrait pas d'un traître qui s'allie à l'entité démoniaque par exemple... La plus grande équipe de l'univers Marvel fête ce mois-ci ses soixante ans, et pour célébrer cet anniversaire, Panini Comics leur offre une collection à petit prix, en six volumes. Les lecteurs et fans de l'équipe la plus célèbre du MCU, partageront les sagas les plus emblématiques des plus grands héros de la Terre, pilotés par les plus grands artistes de la Maison des Idées !