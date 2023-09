Le Maître des Ronces Tome 1

"Comment continuer à vivre après avoir commis l'impardonnable ? " A cette question, Rohan O'Neill n'a pas la moindre réponse. La jeune ronce n'a d'autre choix que de regarder sa vie s'effondrer autour de lui comme un château de cartes. Jugé défaillant et dangereux, le roi des Lycae décide de l'envoyer loin de Tacoma sur le territoire du légendaire Kieran McReave. Rohan en a entendu des histoires, mais rien n'aurait pu le préparer à rencontrer le redoutable guerrier. Pourtant, à son arrivée dans les Highlands, la légende s'effrite face à la réalité. Son nouveau gardien est sombre, instable et habité par un loup aux yeux d'ambre qui décide aussitôt de faire du jeune homme sa proie. Entre peur et doute, isolé du reste du monde, Rohan devra choisir sa rédemption.