Slow tourisme en Europe présente plus de 300 itinéraires à travers l'Europe, à faire à pied, à vélo, en train, en van ou en bateau, tous plus merveilleux et insolites les uns que les autres ! Chacun d'entre eux vous emmène à la découverte d'une culture particulière, d'un peuple, de traditions et de coutumes. Le sentier des dieux en Italie à pied, la Norvège ou les Pouilles en train, la route de l'Atlantique en van, les sublimes gorges de Vikos ou l'Alta via dans les Dolomites à vélo, l'Eurovélo 6 le long de la mer Noire, les îles croates en catamaran ... Autant de voyages de rêves et pourtant accessibles à tous ! Allez, on embarque ?