Le Grand Larousse de la grossesse. La bible de toutes les femmes enceintes

Que vous soyez enceinte pour la première fois, ou déjà maman, la grossesse est un événement important, un moment très particulier qui procure beaucoup de joie et d'émotions mais qui génère aussi de l'anxiété et de nombreux questionnements. Cet ouvrage très complet, à base de questions/réponses, répond à toutes les préoccupations des futures mamans pendant les moments clés de ces 9 mois. Conçu par une équipe d'experts (gynécologues, obstétriciens, sage-femmes, endocrinologues, pédiatres), cette "bible" couvre la totalité des thématiques liées à la grossesse et à l'accouchement : les grandes étapes de développement du foetus et comment le corps s'adapte pour l'accueillir ainsi que tous les petits maux qui peuvent survenir : nausées, troubles digestifs, rétention d'eau, masque de grossesse... ; le rôle des différents examens médicaux prévus tout au long de la grossesse : dosage de l'hormone de grossesse, échographies, dépistage sanguin de la trisomie, radio du bassin... ; les différentes méthodes de préparation à l'accouchement (classique, en piscine, yoga, acupuncture, relaxation, hypnose...) et les phases successives de l'accouchement ; les mesures de précaution élémentaires pour rester en forme : pas d'automédication, une alimentation équilibrée pour ne pas avoir de carence et quelques conseils de prévention.