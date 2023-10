Escape game famille - UNE SAISON AU ZOO Perdus dans la jungle !

Grâce à ce coffret "escape game", les enfants, âgés de 8 à 11 ans, vont pouvoir revivre le quotidien des soigneurs et des vétérinaires du zoo de la Flèche, afin de s'occuper des animaux stars du zoo et de les sortir d'affaire dès qu'ils seront en danger ! Au programme : coopération, énigmes et sensibilisation à la protection des espèces animales.