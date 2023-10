Au bonheur des mots les plus truculents de la langue française

Voici un florilège de truculents mots anciens qui illustrent, avec drôlerie et de façon quelque peu mystérieuse, les multiples travers de notre vie quotidienne. Ils parlent d'amour, d'amitié, d'argent, des tracas, du plaisir, de la santé, des saisons, de la famille, du travail et même de la météo. Toutes ces termes chargés d'une saveur réjouissante ont connu leur heure de gloire. Au gré des siècles ou de la mode, certains se sont éclipsés, mais ils pourraient très bien reprendre force et vigueur un jour prochain. Une occasion exceptionnelle pour se plonger dans les arcanes d'un langage à la fois savoureux, jubilatoire et éblouissant. L'ensemble est drôle, instructif, original, cocasse, insolite et truculent !