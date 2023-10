Cluedo romans policiers 03 - Course contre la montre pour Rose

A quelques jours de Noël, le crime frappe à nouveau le campus Tudor : Sienne, la jeune pâtissière, a été assassinée alors qu'elle préparait le repas de fin d'année tant attendu ! Et si la victime n'était pas la véritable cible du meurtrier ? Et si celui-ci courait toujours, prêt à mettre son plan macabre à exécution ? Rose et Moutarde vont devoir faire appel à tout leur savoir-faire pour mener l'enquête et déjouer les pièges avant qu'il ne soit trop tard...