DISNEY PRINCESSES - Merveilleux Châteaux - Livre pop-up - Hors Série

Déployez les châteaux emblématiques des Princesses Disney dans cet incroyable livre pop-up ! - Jasmine et Aladdin survolant Agrabah en tapis, Belle jouant dans la neige, le carrosse de Cendrillon roulant au clair de lune, le dragon Maléfique menaçant le royaume, la sirène Ariel nageant vers le palais d'Atlantica... Retrouvez les plus belles scènes des grands classiques Disney ! - Cinq doubles pages s'animent sous vos yeux émerveillés et les châteaux féeriques s'ouvrent en grand format. - Plongez dans les histoires des films et explorez encore et encore toutes les pièces et les moindres recoins de ces constructions géantes. - Un spectaculaire livre-objet, imprimé en tirage limité. - De 5 à 99 ans... l'ouvrage collector qui va enchanter petits et grands ! - Dimensions des châteaux : 50 x 35 cm. Contient les châteaux : d'Aurore (La Belle aux Bois Dormant) ; d'Ariel (La Petite Sirène) ; de Belle (La Belle et la Bête) ; de Cendrillon (Cendrillon) ; de Jasmine (Aladdin).