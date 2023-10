DISNEY - Le Tour du Monde en 15 histoires

Un beau recueil pour voyager à travers le monde... avec les personnages Disney et Pixar ! Un livre grand format, conçu comme un itinéraire de voyage, pour partir à la découverte de tous les continents. - Un sommaire en forme de planisphère. - 15 des plus belles histoires des films Disney et Pixar. - Avant chaque histoire, une carte de l'univers illustrée avec les lieux et les personnages emblématiques du film. - De grandes illustrations pour mettre en valeur les décors dans lesquels les personnages évoluent. Explorez : - L'Ecosse avec Rebelle - Londres avec Les 101 Dalmatiens - Paris avec Ratatouille - L'Italie avec Pinocchio - L'océan Atlantique avec La Petite Sirène - L'Afrique avec Le Roi Lion - Le Moyen-Orient avec Aladdin - L'Inde avec Le Livre de la Jungle - La Chine avec Mulan - L'Océanie avec Le Monde de Nemo - L'océan Pacifique avec Vaiana - Les Chutes du Paradis avec Là-Haut - Le Mexique avec Coco - La Nouvelle-Orléans avec La Princesse et la Grenouille - La Route 66 avec Cars