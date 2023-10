La roue des émotions de Gaston

Gaston est une petite licorne différente des autres. Il a une particularité : sa crinière porte les couleurs de l'arc-en-ciel lorsqu'il va bien, mais dès qu'une émotion forte le submerge, sa crinière et sa queue changent de couleur selon son humeur. Chaque couleur exprime une émotion : la tristesse, la colère, l'impatience ou encore la joie. Et toi, comment te sens-tu aujourd'hui ? Avec la roue des émotions, tu vas pouvoir identifier très simplement ton humeur du moment, mettre des mots sur ce que tu ressens et en parler autour de toi. Cette roue propose 14 émotions et s'accompagne d'un petit livret dans lequel tu vas retrouver les exercices de sophrologie qui correspondent à chacune de ces émotions.