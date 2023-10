The Eminence in Shadow - vol. 10

Il est prêt à tout pour devenir une Eminence de l'ombre... mais ses plus gros mensonges vont le rattraper ! Après avoir été propulsé dans un monde parallèle suite à un accident, Cid prend un malin plaisir à interpréter son rôle d'Eminence de l'Ombre, un personnage mystérieux qui influence le cours des événements depuis les coulisses et qui possède d'incroyables pouvoirs. Lorsque la concurrence entre la société de négoce Mitsugoshi et la Chambre de Commerce s'intensifie, Cid décide d'intervenir sous couvert d'une fausse identité et de s'allier avec Yukime. Peu à peu, les fils du chaos tissés sur le marché économique finissent par se resserrer autour de l'ennemi de Cid, et les deux éminences s'affrontent bientôt dans un combat final tonitruant ! La trahison planifiée de Cid envers Mitsugoshi portera-t-elle les fruits escomptés ? Les malentendus et les fausses idées sur fond d'isekai s'enchaînent dans un rythme toujours plus effréné dans ce dixième volume de The Eminence in Shadow !