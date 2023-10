Courage, petit ours !

C'est la fin de l'hiver. Arlo aime la douceur de la tanière et rester près sa mère, tandis que sa soeur Eva adore explorer l'inconnu. Mais intrépide ou pas, l'heure est venue pour les deux oursons de quitter la montagne où ils sont nés, pour aller vivre dans la Vallée du Printemps. Et pour cela, ils vont devoir franchir le sommet et affronter une dernière tempête de neige, terrible. L'ourse et ses petits luttent vaillamment, front baissé, quand soudain, Arlo s'aperçoit avec effroi qu'Eva a disparu ! Cette fois, c'est à lui de rassembler tout son courage pour partir à la recherche de sa soeur, bravant les éléments, l'inconnu - et sa propre peur.