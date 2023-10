Amazing Spider-Man par Michelinie/McFarlane

Peter Parker a tout pour être heureux, il est l'héroïque Spider-Man et il a pour compagne la merveilleuse Mary Jane Watson, à qui il vient de demander la main. Mais les menaces sont nombreuses, en particulier celle du symbiote qui a servi de costume à Spider-Man, et qui va devenir Venom ! Mais le Caméléon, le Scorpion ou encore le Bouffon Vert sont aussi de la partie ! A la fin des années 80, alors que David Michelinie reprend les scénarios du titre Amazing Spider-Man, il est associé au jeune dessinateur canadien Todd McFarlane, qui deviendra le créateur de Spawn et l'un des fondateurs d'Image. C'est surtout un âge d'or artistique pour le Tisseur, avec en particulier l'apparition du célèbre Venom.