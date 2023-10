Supercollector Lovecraft

Howard Phillips Lovecraft est sans nul doute l'auteur fantastique le plus influent du XXe siècle. Son imaginaire unique et terrifiant n'a cessé d'inspirer des générations d'écrivains, de cinéastes, d'artistes ou de créateurs d'univers de jeux, de Neil Gaiman à Michel Houellebecq en passant par Metallica. Le mythe de Cthulhu est au coeur de cette oeuvre : un panthéon de dieux et d'êtres monstrueux venus du cosmos et de la nuit des temps ressurgissent pour reprendre possession de notre monde. Ceux qui en sont témoins sont voués à la folie et à la destruction. Les trente-trois récits essentiels du mythe, ainsi que seize nouvelles sur la thématique du rêve sont ici réunis. Cette édition collector reliée et enrichie de seize magnifiques illustrations en couleur contient les ouvrages suivants : Cthulhu : Le Mythe - Livre I Cthulhu : Le Mythe - Livre II Cthulhu : Le Mythe - Livre III Les Contrées du rêve