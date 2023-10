50 recette thaï ancestrales

La cuisine thaï est extrêmement tendance en France. Passionnée de cuisine depuis son plus jeune âge, Thitapa Prapatpong, alias Bee, Thaïlandaise vivant en France, vous propose 50 recettes thaï ancestrales dont elle a hérité de ses parents et grands-parents : petits-déjeuners, entrées, salades, soupes, barbecues, plats principaux, desserts... Faciles, pour les novices comme les cuisiniers plus chevronnés, ces 50 recettes sont adaptables pour les végétariens. Les ingrédients se trouvent aisément dans le commerce Thitapa livre tous les secrets de ses ancêtres, ainsi que plein d'infos sur la cuisine thaï, l'histoire des mets, leurs origines ainsi que leur signification.