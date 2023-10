Noël j'en ai plein les bottes. Romance de Noël

Amélie n'aime pas les gens. Ni Noël. Mais elle a toujours aimé Victor ! Amélie préfère de loin la compagnie des bêtes à celles des êtres humains. Elle passe donc le plus clair de son temps au refuge qui l'emploie, dans le Haut -Jura. Le seul qu'elle a laissé entrer dans sa vie, autrefois, c'est Victor. Pourtant, celui-ci a piétiné son coeur et n'a plus jamais donné de nouvelles. Alors que l'approche de Noël met déjà Amélie hors d'elle, son premier amour réapparaît après six ans d'absence et devient le nouvel investisseur de Sauv'Anim. C'est un coup dur pour la jeune femme dont la bulle de bien être envahie par les souvenirs douloureux. Elle ne voit pas d'un très bon oeil cette nouvelle collaboration et ne se gêne pas pour en informer le principal intéressé. La magie des fêtes permettra-t-elle à Amélie et Victor de tourner la page pour écrire une nouvelle étape de leur vie ?