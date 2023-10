Comment survivre à Noël avec son ex ?

Julien se l'est promis, cette fois il ne laissera pas passer sa chance. "Tu viens accompagnée cette année ? " Noël approche, Manon doit rejoindre sa famille dans quelques jours et le message qu'elle reçoit de sa mère n'est pas loin de l'achever. Déterminée à ne pas subir les éternelles remarques de ses proches, elle suit enfin les conseils de sa meilleure amie : choisir un faux petit-ami sur Undatepournoel. com. Mais le jour-J, Gabriel, son fake boyfriend si parfait, est malade, et c'est seule qu'elle monte dans le train. Lorsque Julien voit Manon s'asseoir dans son wagon, son coeur bondit. Il aimerait tellement lui expliquer ce qu'il s'est vraiment passé. Alors quand, quelques jours plus tard, elle lui annonce que dans la panique elle l'a présenté comme son petit-ami à ses parents et qu'il doit jouer le jeu, il voit là la chance de sa vie : il fera tout pour la reconquérir. Et si finalement, Julien pouvait être son petit-ami (presque) parfait, du 24 au 31 décembre... et plus si affinités !