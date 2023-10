Mère & fille en cuisine

Le duo mère-fille incontournable de la scène culinaireDes recettes de cuisine familiales et délicieuses pour toute l'année ! Que ce soit en apéro avec des palmiers à la tapenade, en automne avec un gratin de courge butternut et burrata, en hiver avec l'aligot de l'aubrac, au printemps avec une tarte tourbillon aux légumes ou en été avec une salade de truite, la famille Grousset vous suit saison après saison et vous propose avec complicité plus de 60 recettes salées généreuses et faciles à réaliser. Chaque recette sera accompagnée d'un mot de la Reine Mère pour amener soit une variante soit l'astuce qui fera de votre recette un succès assuré. Un livre tendre et généreux qui vous régalera à l'année !