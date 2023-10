A la fois roman d'apprentissage et roman "international" , dans la lignée des "Ambassadeurs" d'Henry James, "Hors de l'abri" est le roman le plus autobiographique de David Lodge, et certainement le plus tendre. A travers les aventures de son double Timothy, il raconte les restrictions d'une enfance londonienne au temps du Blitz et les pénuries de l'après-guerre, mais aussi un été 1951 à Heidelberg, où il découvre la vie, la fête, l'indépendance des femmes, le plaisir et le matérialisme, qui viennent secouer son éducation catholique. Comme un joyeux et bouleversant rite de passage entre l'adolescence et la vie adulte.