Remèdes naturels à faire soi-même

De nombreux maux peuvent être soignés ou soulagés de façon naturelle. Grâce à plusieurs plantes que l'on trouve très facilement, on concote des remèdes pour toute la famille et en toute saison : pastilles adoucissantes pour la gorge, baume cicatrisant pour la peau, infusion digestive, huile réparatrice, sirop apaisant... Des remèdes inspirés de recettes ancestrales avec lesquelles on a plaisir à renouer aujourd'hui, pour une vie plus simple et plus saine. Pharmacie automne/hiver Pharmacie printemps/été Bobos quotidiens, Famille