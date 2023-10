Ça s'écrit comment ?

Le livre de référence pour connaître la bonne orthographe C'est ou S'est ? Est ou Ait ? Près ou Prêt ? Un ou deux L ? Avec les moyens mnémotechniques et les explications très simples de MaitressAdeline, plus de doutes possibles ! Vous saurez écrire sans faire de fautes d'orthographe. Comme dans FINIES LES FAUTES, son premier best-seller, retrouvez : - Des règles ultrasimples à mémoriser - Des exercices pour s'entrainer - Les astuces et les pièges à éviter Intègre la réforme de l'orthographe de 1990