Mes plus belles rencontres animales

Un éléphant qui s'évade par amour ; une maman singe qui porte son bébé côté gauche pour comprendre ses émotions ; des papas poissons protecteurs ; des dauphins qui cherchent à jouer ; des bébés wallaby et girafon sauvés ; des serpents qui ont droit au bien-être... Quelques exemples parmi plus de cinquante autres issus des rencontres animales d'Emmanuelle Pouydebat, qui se destinait à devenir professeure de tennis, jusqu'au jour où sa route croisa... Yves Coppens. Un livre qui replace l'expérience et l'émerveillement au coeur de la science. "Emmanuelle au pays des merveilles" , comme la surnommait le Professeur, y raconte son parcours de petite fille puis de chercheuse, peuplé d'animaux domestiques et sauvages, qui l'a amenée à résoudre, en plus de vingt-cinq ans, nombre d'énigmes scientifiques sur les manipulateurs, les voleurs, les chasseurs-pêcheurs, les performeurs et les protecteurs. D'un optimisme contagieux, cette aventure scientifique et émotionnelle, illustrée par le père d'Emmanuelle, donnera envie à tous d'observer et de protéger la nature.