Le bruit des coquillages un soir de mars

Dans sa Bretagne natale, Gabriel re?ve de devenir un grand re?alisateur de films et un e?crivain reconnu a? travers le monde. Malheureusement, sa maladie de coeur l'empe?che d'accomplir son destin. A chaque fois qu'il se retrouve sous l'emprise d'une e?motion intense, son corps disjoncte brutalement jusqu'a? l'arre?t cardiaque. Son de?fibrillateur le rame?ne a? la vie, mais chaque fois, c'est une partie de lui que la mort emporte avec elle. Un jour pourtant, sa cardiologue lui propose de rencontrer un e?minent professeur capable de le sortir d'affaire une bonne fois pour toutes. Lui qui a passe? ses dernie?res anne?es a? e?crire son premier film Le Bruit des Coquillages n'osait plus sortir de chez lui par peur de mourir, par peur de vivre un peu trop intense?ment. Il se surprend soudain a? croire au miracle. Et si la vie lui offrait contre toute attente une seconde chance ?