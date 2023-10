Dormir dans la chambre d'une ado gothique ? Toute une aventure ! Surtout quand la pièce ressemble plus à l'antre d'une sorcière. Et quand une voix sinistre lance une mystérieuse énigme, une enquête formidiable commence... Oserez-vous percer son secret ? Esprit, es-tu là ? Entre poupées vaudoues, têtes de mort et codes secrets, la nuit s'annonce mouvementée ! Quels secrets renferme cette horrible chambre ? Suivez les indices et plongez dans cette enquête de la peur pour le découvrir ! Entre mystère et effroi La plume intrigante de Michel Piquemal et le crayon vif de Bruno Salamone s'associent pour offrir une épouvantable histoire mêlant enquête et horreur. De quoi mettre au défi les plus courageux détectives !