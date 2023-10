Mon album de bébé - Le Petit Prince

Il n'y a pas de plus beaux souvenirs que ceux de l'enfance, et pourtant, ce sont eux qui nous paraissent les plus éloignés quand nous devenons grands. Grâce à cet album de naissance, immortalisez les premiers pas de votre bébé dans le monde, de ses premiers mots à la découverte de l'amitié, en passant par son premier doudou et ses premiers fous rires. Le Petit Prince® vous ouvre les portes de son univers poétique à travers une vingtaine d'animations et de surprises pour ne jamais oublier ces moments si précieux. Célébrez les succès de votre enfant, chérissez l'instant présent tout en l'inscrivant à jamais dans vos mémoires. Laissez le Petit Prince® vous guider dans son imaginaire, et vous aussi, écrivez des choses éternelles. Un album de naissance tendre et inclusif pour faire durer dans le temps les premiers grands moments de votre enfant.