Cuisiner les saisons

Après One pot, pan, planet, découvrez le nouvel ouvrage d'Anna Jones qui nous propose cette fois plus de 200 recettes végétales pour cuisiner de saison en 30 minutes ! Pour ce livre, Anna Jones, a choisi de découper l'année en 6 parties pour suivre la saisonnalité naturelle des récoltes des fruits et légumes : le début de l'année, à l'aube du printemps, les premiers beaux jours, l'été, l'automne et l'hiver.