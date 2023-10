Pour ses habitants, rien n'égalera jamais la Citerne. Derrière les hauts murs de béton de cette cité HLM fatiguée, une communauté solide s'est formée au l des décennies, basée sur l'entraide et la bienveillance. Personne ne songerait à la quitter - pas même les morts. C'est pourtant ce qu'a dû faire Sarah il y a des années. Lorsqu'elle rentre en n à la maison, ses retrouvailles avec Vanja, sa meilleure amie, tournent au con it : si l'une désire se fondre à nouveau dans ce collectif atypique, l'autre n'aspire qu'à s'en échapper. Alors que secrets et non-dits sont révélés entre les deux amies, c'est tout le passé de la Citerne qui est exhumé. Un passé qu'elle a banni dans la prison qui se cache sous ses fondations. Un passé qui risque de la submerger à tout moment, libérant ses fantômes. Sarah et Vanja vont découvrir que le prix à payer pour cette utopie est bien plus lourd que ce qu'elles croyaient. Pour sauver la Citerne et ses habitants, chacun va devoir remettre en question ses convictions et son identité, quitte à chercher au plus profond de soi... et de la Citerne. Secrets de famille et fantômes oubliés peuplent ce récit fantastique angoissant. Oserez-vous révéler le visage caché de la Citerne ? Sacha Bazet, c'est beaucoup de café, des centaines d'heures de train et une capacité à parler de livres et de séries pendant des heures pour triturer leurs moindres points d'intrigue. Sacha Bazet, c'est près de vingt ans d'amitié qui débouchent sur une série d'histoires peuplées de fantômes, de lieux vivants et de personnages vibrants de réalisme.