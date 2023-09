30 jours pour apprendre facilement la langue des signes

Apprendre la langue des signes en 30 jours ? C'est possible ! Dans ce cahier riche en exercices illustrés et ludiques, Chris Pavone, du compte Twitter Tucpaskoa, t'apprends les bases de la LSF : grammaire, vocabulaire, configurations et proformes, étymologie, pensée visuelle... Une méthode simple pour apprendre à signer en seulement 30 jours, avec des exercices quotidiens et des bilans chaque fin de semaine pour évaluer votre progression. Indispensable pour débuter !