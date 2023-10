Sir Arthur Benton. L'intégrale - Cycle 1

Qui est "re ellement" Sir Arthur Benton ? Cette question ne cesse de hanter son pire ennemi, le colonel de la Taille, membre du 2e bureau franc ais charge de l'interroger. A Nuremberg, apre s la chute d'Hitler, dans la salle d'interrogatoire des allie s, la confrontation entre ces deux hommes rode s a la guerre de l'ombre s'annonce complexe. Istanbul 1929, Wannsee 1942, Berlin 1945... Qui a commandite les missions secre tes de ce citoyen britannique rallie a l'ide ologie nazie ? Attention, vues a travers le prisme des services spe ciaux, toutes les ve rite s ne sont pas bonnes a de voiler sur les enjeux politico-militaires de la Seconde Guerre mondiale. Diplo me en histoire me die vale et en histoire de l'art a Paris 1-Sorbonne, Tarek s'est fait connai tre par un livre d'art sur les graffitis paru en 1991 (Paris Tonkar, e ditions Florent Massot, 1991), devenu une re fe rence pour les spe cialistes d'art urbain. Peintre lui-me me, photographe et sce nariste de 70 albums, il a remporte de nombreux prix dont le Saint-Michel du meilleur sce nario pour cette se rie, Sir Arthur Benton. Ne en 1975, Ste phane Perger passe par l'E cole supe rieure des arts de coratifs de Strasbourg. En 1999, il remporte l'Alph Art Jeune Talent au festival d'Angoule me. Il publie dans la revue Jade et travaille avec l'e diteur 6 pieds sous terre avec lequel il re alise une adaptation d'un Poulpe en roman graphique. Sir Arthur Benton est son premier album en couleur directe.