Amiens T2, De la paix d'Amiens à nos jours

L'histoire de la ville d'Amiens en Docu-BD se poursuit et s'achève dans ce second volume. De 1802 à aujourd'hui, de la Paix d'Amiens jusqu'à la découverte des vénus de Renancourt, en passant par Jules Verne, l'opération Jéricho, la construction de la Tour Perret... parcourez plus de 200 ans de l'Histoire de cette fascinante ville. Chaque chapitre est complété par de passionnants documentaires, qui présentent les faits incroyables et les anecdotes étonnantes de l'Histoire d'Amiens !