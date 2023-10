Donjons et Dragons : le Calendrier de l'avent officiel !

Pensé pour les joueurs, ce calendrier de l'avent vous invite à passer un mois de décembre ludique et plein de surprises. Que vous soyez Loyal Bon ou Chaotique Mauvais, si vous avez un jour joué à D&D, ce calendrier de l'avent est l'accessoire qui vous aidera à franchir toutes les portes, affronter les plus horribles monstres et trouver les plus beaux trésors cachés du mois de décembre !